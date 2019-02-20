New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 25.898,25 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 2.780,19 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kazançla 7.496,02 puan seviyelerinde bulunuyor. Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ocak ayı toplantı tutanakları da küresel piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, bugün tutanaklarda Fed'in güvercin duruşuna ilişkin gerekçelerin ve üyelerin konuya ilişkin görüşlerinin aranacağını belirterek, Fed'in "güvercin" duruşu nedeniyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti. Geçen yılın aralık ayından beri devam eden bu algıyı değiştirebilecek söylem ve açıklamaların fiyatlamaları tersine çevirebileceğine dikkati çeken analistler, küresel ekonomiye ilişkin gelişme ve makroekonomik verilerin şimdilik böyle bir riske işaret etmediğini söyledi.

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