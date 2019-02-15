New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,79 artışla 25.639,45 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 yükselişle 2.764,98 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kazancıyla 7.469,33 puanda seyrediyor. Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğini devam ettiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının arttığını ifade etti.

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