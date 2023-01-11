New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerini beklerken güne yükselişle başladı.
New York borsası, yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerini beklerken güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarak 33.754,03 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 3.932,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 yükselerek 10.794,99 puana çıktı.
ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, pay piyasaları yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi güne pozitif başlangıç yaptı.
Analistler enflasyon verisi öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini, verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşmasında bu yıl ne kadar agresif olabileceğine dair ipucu sağlayabileceğini belirtti.
Ülkede tüketici fiyat endeksindeki artışın aralıkta yıllık bazda yüzde 7,1'den 6,5'e gerilemesi öngörülüyor.