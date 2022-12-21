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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 17:56:00 -
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,54 artarak 33.028,09 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 3.839,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kazançla 10.592 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" para politikasının ekonomik etkilerine dair endişeler sürerken, endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Nike ve FedEx'in beklenenden iyi gelen bilançoları piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. Nike'ın hisseleri yüzde 15'in üzerinde artarken, FedEx'in hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Analistler, şirketlerin güçlü gelen finansal sonuçlarının, olası bir resesyona rağmen kurumsal kazançların korkulandan iyi olabileceğine dair umutları artırdığını belirtti.

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