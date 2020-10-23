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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:52:41 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 28.429,14 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.467,18 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artarak 11.533,98 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler gündemdeki yerini korurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün anlaşmaya dair iyimser mesajlar verdi.

Pelosi, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Tasarının yazılıp oylanmasının biraz zaman alabileceğini belirten Pelosi, seçimden önceye yetişebileceğini söyledi.

Ancak analistler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik destek paketinin seçimlerden önce yetişmesinin olası görünmediğini belirtiyor.

Öte yandan Kovid-19 aşına ilişkin gelişmeler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.

Kaliforniya merkezli Gilead Sciences Inc. firmasının ''Veklury'' adlı ilacının, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine, Kovid-19 tedavisinde kullanılması FDA tarafından onaylandı.

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