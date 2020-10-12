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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:59:11 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.700,45 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 yükselişle 3.503,77 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kazançla 11.730,93 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler etkisini sürdürdü.

Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifine hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasının ardından Trump yönetimi, Kongre'ye daha basit bir tasarıyı geçirme çağrısında bulundu.

Analistler, ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının yanı sıra Bank of America, Wells Fargo ve Goldman Sachs gibi bankaların bu hafta açıklayacakları 3'üncü çeyrek bilançolarının takip edileceğini bildirdi.


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