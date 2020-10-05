New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,76 artışla 27.892,54 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 yükselişle 3.373,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kazançla 11.166,19 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması, açıklanan verilerin genel ekonomik görünüme ilişkin net bir sinyal vermemesi ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmelerin etkisiyle geçen haftayı düşüşle kapatan New York borsası, yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Trump'ın sağlığı ve yeni teşvik paketine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

Trump'ın doktoru Sean Conley, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nden bugün taburcu edilebileceğini duyurmuştu.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler de piyasaların odağındaki yerini korudu.

Trump, hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kongre'ye yönelik olarak, "Bizim büyük ABD'miz teşvik istiyor ve buna ihtiyacı var. Birlikte çalışın ve bunu yapın." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise cuma günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının teşvik paketine ilişkin görüşmelerin "dinamiklerini" değiştireceğini söylemiş ve teşvik paketine ilişkin görüşmelerde "orta yolun" bulunacağına inandığını belirtmişti.