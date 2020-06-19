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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:08:30 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,18 artışla 26.388,89 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 kazançla 3.146,86 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 yükselişle 10.031,74 puandan işlem görmeye başladı.

Piyasalardaki pozitif seyirde, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik ile basında çıkan Çin'in birinci faz ticaret anlaşması kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aksayan ABD'den tarım ürünleri ithalatını artırmayı planladığına dair haberler etkili oldu.

Analistler, söz konusu haberlerin ABD ve Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin endişeleri hafiflettiğini belirterek, piyasaların Kovid-19 salgını ve ekonomik toparlanmaya ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

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