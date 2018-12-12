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New York borsası yükseldi

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:53
New York borsası yükseldi

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,30 artışla 24.685,99 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,29 kazançla 2.670,70 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 değer kazancıyla 7.127,84 puanda bulunuyor.

Analistler, Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılması sonrasında ticaret savaşına ilişkin endişelerin azaldığını ve küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda beklenti dahilinde sabit kalarak 7 ay süren yükseliş eğilimini sonlandırdı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:53
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

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