New York borsası yeni güne böyle başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York borsası yeni güne düşüşle açıldı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 48.624,07 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalışla 6.901,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 23.413,77 puana geriledi.

Geçen hafta rekor seviyelerin test edildiği pay piyasaları, teknoloji hisselerindeki geri çekilmelerin etkisiyle 2025'in son haftasına negatif bir başlangıç yaptı.

Yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü kapalı olacak piyasalarda bu hafta işlem hacminin düşük seyretmesi beklenirken ekonomik veri takvimi de görece sakin olacak.

 

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki son toplantısına ilişkin tutanaklar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerini yakından izleyecek.

Kurumsal tarafta ise dijital altyapıya yatırım yapan alternatif varlık yöneticisi DigitalBridge’in hisseleri, Japonya merkezli SoftBank’ın şirketi 4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

