  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası yatay seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalarak 36.087,45 puana düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 02:47:00 -
New York borsası yatay seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 4.682,81 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 15.853,8 puan oldu.

Yeni haftanın açılışında yükseliş gösteren endeksler, kapanışa doğru yatay bir seyir izledi.

Artan enflasyon endişeleriyle yukarı yönlü bir seyir izleyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,63 seviyelerine kadar çıktı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 30,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan hızlanışı gösteren endeksin 21,6 değerini alacağı öngörülüyordu.

Analistler, salı günü açıklanacak perakende satış ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini, Home Depot ve Walmart gibi perakende zincirlerinin finansal sonuçlarının da piyasaların odağında olacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin gözü Merkez Bankası'nda! İşte son tahminler
Ekonomi

Türkiye'nin gözü Merkez Bankası'nda! İşte son tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü yeni faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, faiz oranının 100 baz puan daha indirilerek yü..
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini paylaştı. Çavuşo..
Türkiye'ye Su-35 teklifi! Açık açık belirttiler
Dünya

Türkiye'ye Su-35 teklifi! Açık açık belirttiler

Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları ile ilgilenmesinin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay