  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası yatay seyirle açıldı
Ekonomi

New York borsası yatay seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:55:07 -
New York borsası yatay seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artışla 27.804,48 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 3.391,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 11.203,11 puandan işlem görmeye başladı.

Dün S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından Amerikan borsasında endeksler yatay bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları takip edeceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'li perakende zinciri Target'ın beklenenden iyi gelen ikinci çeyrek bilançosu da piyasalardaki olumlu havayı destekledi. Target'ın ikinci çeyrek satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarken, net karı da yüzde 80,3 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca, ABD'li ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson da otoimmün hastalıklarda tedavilere odaklanan Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan çok kritik altın rezervi açıklaması! Kurmaylarına Ayasofya talimatı
Siyaset

Erdoğan'dan çok kritik altın rezervi açıklaması! Kurmaylarına Ayasofya talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Ayasofya Camii’nin ifade e..
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Albayrak'tan enerji ve maden müjdesi
Ekonomi

Albayrak'tan enerji ve maden müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedefl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı