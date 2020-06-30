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Ekonomi

New York borsası yatay seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:51:54 -
New York borsası yatay seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,33 azalışla 25.512,43 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,15 düşüşle 3.048,71 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 9.867,59 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın bugün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu takip edeceğini bildirdi.

Powell, dün yayımlanan sunum metninde ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu belirtti.

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