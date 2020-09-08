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Ekonomi New York borsası teknoloji hisselerindeki kayıpların etkisiyle düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası teknoloji hisselerindeki kayıpların etkisiyle düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:36:49 -
New York borsası teknoloji hisselerindeki kayıpların etkisiyle düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,25 azalışla 27.500,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,76 azalışla 3.332,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,11 kayıpla 10.847,69 puana düştü.

Amerikan piyasalarında özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorların ardından geçen hafta etkisini artıran satışlar yeni haftada da devam etti.

New York borsasında endeksler teknoloji hisselerinin önderliğindeki düşüşünü sürdürürken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın, Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in, Facebook ve Amazon'un hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın beklentilerin aksine S&P 500 Endeksi'ne girememesinin ardından hisseleri yüzde 20'yi aşkın değer kaybı yaşadı.

ABD ve Çin arasında artan gerilim de New York borsasındaki negatif seyirde etkili bir diğer faktör olarak öne çıktı.

İşçi Bayramı nedeniyle dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Çin ekonomilerini birbirinden "ayrıştırma" fikrini tekrar gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump, "Milyarlarca dolar kaybediyoruz ve onlarla iş yapmazsak milyarlarca dolar kaybetmezdik." ifadelerini kullandı.

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