New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürmesinin petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 280 puan değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalarak 48.861,81 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 7.135,95 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artışla 24.673,24 puana çıktı.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı ve Fed'in para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde çıkmaza girilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini açıkladı.

Amerikan Axios haber platformuna telefonla röportaj veren Trump, İran'ın kendilerine yaptığı "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması" yönündeki son öneriyi kabul etmediklerini dile getirdi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını da yanıtlayan Trump, "Abluka dahice bir hamle ve yüzde 100 çalışıyor. Artık hiçbir askeri güçleri kalmadı. Teslim olmak zorundalar, yapacakları tek şey bu. 'Pes ediyoruz' demeleri yeterli." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması enerji arzına yönelik riskleri yüksek tutmaya devam ederken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 7,6 artışla 119,8 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,9 artarak 107,8 dolardan alıcı buldu.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, Fed'in bugün açıkladığı para politikası kararı da yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, söz konusu karar 4'e karşı 8 oyla alındı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri arasında bu düzeyde karşı oy içeren son karar Ekim 1992'de alınmıştı.

Fed'den yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek düzeyde seyretmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Fed Başkanı olarak görev süresi 15 Mayıs'ta resmi olarak dolmadan önceki son para politikası toplantısına başkanlık eden Powell'ın açıklamaları da yakından izlendi.

Powell, enflasyonun yüksek seyrettiğini, bunun kısmen küresel enerji fiyatlarındaki son artışı yansıttığını dile getirdi.

Ekonomik görünümün son derece belirsiz olmaya devam ettiğini ve Orta Doğu'daki çatışmanın da bu belirsizliği daha da artırdığını belirten Powell, ekonomiye yönelik olası etkilerinin boyutu ve süresinin çatışmanın seyri gibi belirsizliğini koruduğuna işaret etti. Powell, "Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel olarak enflasyonu yukarı çekecek." dedi.

Öte yandan başkanlık görevi sona erdikten sonra henüz belirli olmayan bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini açıklayan Powell, yönetim kurulu üyesi olarak düşük profilli bir tutum sergilemeyi planladığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede mal ticareti açığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 87,9 milyar dolara ulaştı.

Kurumsal tarafta ise bilanço sezonu yoğunlaşırken, ABD'li teknoloji devlerinden Amazon, Meta, Microsoft ve Alphabet'in piyasa kapanışı sonrası açıklayacakları finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.