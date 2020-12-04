New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York Borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artışla 29.969,52 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 3.666,72 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükselişle 12.377,18 puana çıktı.

Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pfizer'ın 2020'de dağıtmayı planladığı aşı miktarında tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle kesintiye gitme kararı aldığı bildirildi. Pfizer'ın başlangıçta planlananın aksine 100 milyon yerine 50 milyon doz aşı dağıtmasının beklendiği aktarıldı.

Teşvik paketine dair gelişmelerde ise Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a pakete ilişkin görüşme çağrısında bulunarak hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etmişti.

McConnell ise bugün yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu söyledi. Uzlaşmaya varılabileceğini belirten McConnell, konuya ilişkin Pelosi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Kasım ile biten haftada 712 bin seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise kasımda aylık 0,7 puan azalışla 55,9 değerini alarak 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Öte yandan ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Araştırma Direktörü Christopher Waller'ın yönetim kuruluna girmesini onayladı.