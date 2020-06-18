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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:21:29 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,15'lik azalışla 26.079,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 3.114,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükselişle 9.943,05 puana çıktı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve beklenenden kötü gelen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler belirleyici oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Haziran ile biten haftada beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 1 milyon 508 bin oldu. Önceki haftalara kıyasla düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

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