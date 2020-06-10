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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:43:07 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 280 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,04 azalışla 26.989,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,52'lik kayıpla 3.190,54 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artışla 10.020,35 puana yükseldi.

Dün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından bugün faiz kararını açıklayan Fed, piyasa beklentileri dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı tahmininde bulunan Fed, fonlama oranına ilişkin medyan beklentisini ise 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1 olarak belirledi.

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