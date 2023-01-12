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Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD'de yavaşlamaya devam eden enflasyon verisi sonrası güne karışık seyirle başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 18:06:00 -
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD'de yavaşlamaya devam eden enflasyon verisi sonrası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artarak 34.047,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 3.977,57 puana çıkarken, Nasdaq endeksi 10.931,67 puana düştü.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın son ayında Mayıs 2020'den beri ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, bugün açıklanan enflasyon verisi sonrası piyasalarda karışık bir seyir izlendi. Ülkede TÜFE, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Analistler, "enflasyondaki aşağı yönlü seyrin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatması için alan sağladığını" belirtti.

Öte yandan, Fed yetkililerin açıklamaları takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyon verilerinin trendin aşağı yönlü olduğunu gösterdiğini, enflasyondaki artışın en kötüsünün "muhtemelen" geride bırakıldığını belirtti.

"Fed'in gelecekteki faiz kararlarında 25 baz puanlık faiz artışlarına geçmesinin zamanının geldiğini" söyleyen Harker, "Fed'in faizi yüzde 5'in biraz üzerine çıkarmasını ve orada tutmasını beklediğini" belirtti.

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