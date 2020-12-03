New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD'de beklentinin altında gerçekleşen istihdam verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 59 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,20 artışla 29.883,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 3.669,01 puana çıkarken Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 12.349,37 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle kasım ayında yükselen endeksler, hafta ortasında karışık bir seyir izlemeye devam etti.

Bu arada, yatırımcılar ABD'de yeniden gündeme gelen yeni teşvik paketine yönelik "uzlaşma" gelişmelerini ve Kovid-19'a karşı aşıdaki olumlu ilerlemeleri yakından izlerken, ülkede istihdam verisi beklentilerin altında geldi.

ADP Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, ABD özel sektörü kasımda 307 bin kişiye iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 475 bin olarak belirlenmişti.

Kasım ayında özel sektör istihdamında gerçekleşen bu artış, temmuzdan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Ekimde özel sektör istihdamındaki artış 365 bin olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımladığı "Bej Kitap" raporu, ABD’de ekonomik toparlanmanın çoğu bölgede ılımlı kaldığı ve Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.







