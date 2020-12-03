  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı
Aktüel

New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:51:51 -
New York borsası istihdamın beklentinin altında kalmasının ardından karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD'de beklentinin altında gerçekleşen istihdam verisinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 59 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,20 artışla 29.883,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 3.669,01 puana çıkarken Nasdaq endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 12.349,37 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle kasım ayında yükselen endeksler, hafta ortasında karışık bir seyir izlemeye devam etti.

Bu arada, yatırımcılar ABD'de yeniden gündeme gelen yeni teşvik paketine yönelik "uzlaşma" gelişmelerini ve Kovid-19'a karşı aşıdaki olumlu ilerlemeleri yakından izlerken, ülkede istihdam verisi beklentilerin altında geldi.

ADP Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, ABD özel sektörü kasımda 307 bin kişiye iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 475 bin olarak belirlenmişti.

Kasım ayında özel sektör istihdamında gerçekleşen bu artış, temmuzdan bu yana görülen en düşük seviye oldu. Ekimde özel sektör istihdamındaki artış 365 bin olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımladığı "Bej Kitap" raporu, ABD’de ekonomik toparlanmanın çoğu bölgede ılımlı kaldığı ve Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.
Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu
Gündem

Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

“Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu. Şansal'a önc..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay