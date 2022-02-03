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Ekonomi New York borsası günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü yükselişle tamamladı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artışla 35.629,33 puana çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 01:40:00 -
New York borsası günü yükselişle tamamladı

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 artarak 4.589,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 14.417,5 puana çıktı. Endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürdü. ABD'de açıklanan olumlu şirket bilançoları, piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının etkisiyle ocakta 301 bin azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

 

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