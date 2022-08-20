New York borsası, günü düşüşle kapattı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle bitirdi.
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 290 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,86 azalışla 33.706,74 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,29 azalarak 4.228,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 kayıpla 12.705,21 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle endeksler, haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izledi.
Analistler, Fed'in uzun süre sıkı para politikası izlemesinin dünyanın en büyük ekonomisini resesyona sürükleyebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.
Fed yetkililerinin yönlendirmeleri de piyasaların odağındaki yerini korurken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bugün yaptığı açıklamada, eylüldeki faiz artırımının boyutuna karar vermek için daha çok zaman olduğunu kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylül toplantısında yüzde 57,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 42,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahminine devam edildi.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda ekonomik görünüme yönelik yapacağı konuşmanın yakından izleneceğini belirtti.