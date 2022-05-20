New York borsası günü düşüşle bitirdi

New York borsası, yükselen enflasyonla mücadele için ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişelerle günü düşüşle bitirdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 31.253,13 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 3.900,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 11.388,50 puana indi.

ABD'deki enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, endeksler kapanışta negatif seyrini korudu.

Ülkede bu hafta büyük perakende zincirlerinin bilançoları artan maliyetler nedeniyle beklenenden kötü gelerek enflasyon endişelerini körüklerken, yüksek enflasyonist ortamda Fed'in agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine yönelik kaygılar piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Fed yetkililerinin açıklamaları enflasyonla mücadele kapsamında bankanın sınırlarının anlaşılması açısından önem taşırken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonu aşağı çekmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Uzun vadeli yüksek enflasyon rejiminde olunduğuna dair bazı kanıtlar gördüğünü belirten Kashkari, Fed'in ekonominin "yumuşak inişini" sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağını aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişe rağmen iş gücü piyasasının çalışan bulma sıkıntısı nedeniyle sıkışık durumda olduğunu ve güçlü ücret artışlarını tetikleyerek enflasyondaki yükselişe katkıda bulunduğunu belirtti.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de mayısta 2,6 ile 2 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD'de ikinci el konut satışları nisanda aylık yüzde 2,4 azalışla 5,61 milyona gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşırken, medyan konut fiyatları 391 bin 200 dolarla rekor seviyeye çıktı.