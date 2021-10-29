New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalışla 35.665,95 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kayıpla 4.572,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalışla 15.329,5 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'nin teknoloji devlerinden Apple ve Amazon'un beklentileri karşılayamayan bilançoları etkili oldu.

Apple ve Amazon, temmuz-eylül dönemine ait bilançolarını dün açıklamıştı. Apple'ın bu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalmıştı.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, arz kısıtlarının şirkete 6 milyar dolara mal olduğunu belirterek, yine de güçlü bir performans sergilediklerini ifade etmişti.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon da yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 110,8 milyar dolara ulaştığını bildirmiş ancak şirketin bu dönemde elde ettiği gelir piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.

Söz konusu şirketlerin piyasaları hayal kırıklığına uğratan finansal sonuçlarının ardından Apple'ın hisseleri yüzde 3'e yakın, Amazon hisseleri ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de kişisel gelirler, eylülde aylık yüzde 1 azalarak beklenenden fazla düşüş gösterirken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.