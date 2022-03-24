  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 00:12:00 - 2022-03-24 00:37:09
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,29 azalarak 34.358,50 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 azalışla 4.456,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 kayıpla 13.922,60 puana indi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte artan enflasyon kaygısıyla Amerikan borsasında gün boyu negatif bir seyir hakim oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın daha da sekteye uğrayacağı endişeleri petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 121 dolar seviyesine çıkarken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili yüzde 4'ü aşkın artışla 114 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,41 seviyesine kadar çıkarak Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay