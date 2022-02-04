New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,45 azalışla 35.111,16 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,44 azalarak 4.477,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,74 kayıpla 13.878,8 puana düştü. Nasdaq endeksi, Eylül 2020'den bu yana en kötü performansını kaydetti.

"Meta" adıyla ilk kez bilanço açıklayan Facebook'un karlılığının beklentilerin uzağında kalması sonrası teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş gösteren endeksler, gün boyu negatif seyir izledi.

Geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu çarşamba günü açıklayan Meta'nın geliri, söz konusu dönemde yüzde 20 artışla 33,7 milyar dolara çıksa da net karı yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara gerilemişti. Piyasalarda hayal kırıklığı yaratan bilançonun ardından Meta'nın hisseleri yüzde 26'nın üzerinde değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde azalış göstererek 238 bin ile 3 haftanın en düşük seviyesine indi.

Ülkede hizmet sektörü faaliyetlerinin ölçütü olan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise ocakta aylık bazda 2,4 puanlık azalışla 59,9 değerine inerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak ocak ayına ilişkin istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtti.