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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 00:30:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle bitirdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 34.160,78 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 azalışla 4.325,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 kayıpla 13.352,8 puana indi.

ABD'nin beklenenden iyi gelen dördüncü çeyrek büyüme verisi sonrası güne yükselişle başlayan endeksler, piyasalardaki oynaklığın devam etmesiyle kapanışa doğru negatif seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ülke ekonomisi, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 6,9'luk büyüme performansıyla piyasa beklentilerini geride bıraktı. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi.

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