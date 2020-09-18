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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:32:05 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,88 azalışla 27.657,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 kayıpla 3.317,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 azalışla 10.793,28 puana düştü.

Teknoloji hisselerindeki satışlar devam ederken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün, Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 4,8 puan artarak 78,9'a çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan tüketici güven endeksinin, eylülde 75 değerini alması öngörülüyordu.

Ülkede cari işlemler açığı ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 52,9 artarak 170,5 milyar dolara yükseldi. Cari açık, söz konusu dönemde 2008'in üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.


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