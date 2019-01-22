0553 313 94 23

New York borsası düşüşle başladı

22 Ocak 2019 Salı 17:40
New York borsası düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,65 azalışla 24.545,79 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kayıpla 2.654,03 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 7.109,57 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı takip edilecek.

Çin'in, 2009'dan bu yana en düşük büyümeyi kaydetmesi ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), küresel büyümeye ilişkin beklentilerini 2019 için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e, 2020 için de yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e düşürmesi piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu.

Analistler, Çin'in büyüme verisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ticaret müzakerelerine ilişkin tavrını eleştiren açıklamaları ve Çin yetkililerinin ekonomiye yönelik risklere işaret eden söylemlerinin ticaret savaşına ilişkin iyimserliği azalttığını, buna bağlı olarak pay piyasalarında satışların etkisini artırdığını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:40
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomotiv devi Volvo, 200 bin otomobili geri çağırdı
    1. Otomotiv devi Volvo, 200 bin otomobili..
    2. Öğrencisine tekme atan öğretmene hapis..
    3. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
    4. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
    7. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
    8. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
    9. Borsa günü yükselişle tamamladı
    10. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
    11. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
    12. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
    13. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
    14. Meksika'da boru hattındaki patlama
    15. CHP'li Özgür Özel'den Binali..
    16. MHP Osmaniye ilçe belediye başkan..
    17. AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman sona..
    18. Esed rejiminden Hama'ya saldırı
    19. 23 aylık üvey kızını kemiklerini..
    20. Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen uyarısı
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe