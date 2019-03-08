New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,81 azalışla 25.266,33 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kayıpla 2.726,22 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 değer kaybıyla 7.336,93 puan seviyelerinde seyrediyor. Bugün açıklanan verilere göre ABD'de şubat tarım dışı istihdam 20 bin artarak 17 ayın en düşük artışını gerçekleştirdi. Ocak ayında 304 bin artan tarım dışı istihdamın şubat ayında 180 bin artması bekleniyordu

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