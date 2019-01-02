New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,42 azalışla 22.995,90 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,35 kayıpla 2.473,14 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 değer kaybıyla 6.526,58 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin belirsizliklerin arttığını, buna bağlı olarak borsalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

