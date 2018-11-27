New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı27 Kasım 2018 Salı 17:41
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalışla 24.534,19 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 kayıpla 2.663,06 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 7.041,24 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin gelen açıklamalarla arttığını belirterek, 30 Kasım'da başlayacak G20 Zirvesi öncesinde piyasalardaki dalgalanmanın devam edebileceğini dile getirdi.
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