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Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 17:53:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,37 azalışla 33.926,30 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 düşüşle 4.136,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,08 azalışla 11.946,86 puana indi.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceği endişelerini beslemesiyle piyasalarda yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 517 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4 ile 50 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ekonominin geçen ay hızlı bir tempoda istihdam sağladığını gösteren verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair endişeleri artırdığını belirtti.

Öte yandan, dün bilançolarını duyuran teknoloji devi şirketlerin karlılıklarının beklentileri karşılayamaması da piyasalarda risk iştahını azalttı.

 

 

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