New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li bankaların 4'üncü çeyrek bilançolarının ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 33.932,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 azalışla 3.960,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 kayıpla 10.906,37 puana indi.

Bankaların bilançolarının resesyon endişelerini körüklemesiyle pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo, geçen yılın 4. çeyrek bilançolarını açıkladı.

Buna göre, JPMorgan Chase ve Bank of America'nın karları geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artarken, Citigroup ve Wells Fargo'nun karları aynı dönemde azaldı.

Ayrıca, JPMorgan Chase "hafif bir resesyon" beklentisiyle kredi kayıplarını karşılamak için 1,4 milyar dolarlık kaynak ayırdığı konusunda uyardı.

Bankaların finansal sonuçlarının ardından JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup hisseleri yüzde 2'ye yakın, Wells Fargo'nun hisseleri ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. ​​​​​​​