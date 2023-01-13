  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili isimden emekli maaşları için flaş açıklama: O tarihe yetişmesi zor gibi

Sen nereden çıktın Jose Mourinho! Fenerbahçe'de dengeler altüst olacak

Bakan Mustafa Varank'tan 6'lı Masa'yı köşeye sıkıştıracak sözler

Dev altın hazinesinin gizli haritası ortaya çıktı! Duyan herkes bölgeye koştu

Bir kez daha rezil oldular! Murat Ongun'u dilekçeler yalanladı

Türkiye kiliseleri restore ediyor! Yunanistan Osmanlı mezarlığına futbol sahası yapıyor

Uzman isimden çok konuşulacak sözler: 6'lı Masa'yı HDP sopasıyla hizaya getiriyorlar

Asgari ücretli olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! 2 bin lira artırıldı

Siz daha NATO’ya girmeye çok beklersiniz! İsveç'ten küstah karar

Avukatları HSK'ya başvurdu! Devlet İmamoğlu'na hakim beğendiremiyor
Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li bankaların 4'üncü çeyrek bilançolarının ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 18:14:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li bankaların 4'üncü çeyrek bilançolarının ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 33.932,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 azalışla 3.960,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 kayıpla 10.906,37 puana indi.

Bankaların bilançolarının resesyon endişelerini körüklemesiyle pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo, geçen yılın 4. çeyrek bilançolarını açıkladı.

Buna göre, JPMorgan Chase ve Bank of America'nın karları geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artarken, Citigroup ve Wells Fargo'nun karları aynı dönemde azaldı.

Ayrıca, JPMorgan Chase "hafif bir resesyon" beklentisiyle kredi kayıplarını karşılamak için 1,4 milyar dolarlık kaynak ayırdığı konusunda uyardı.

Bankaların finansal sonuçlarının ardından JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup hisseleri yüzde 2'ye yakın, Wells Fargo'nun hisseleri ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. ​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23