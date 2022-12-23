New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 azalarak 32.961,06 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 3.815,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 azalarak 10.437,75 puana indi.
ABD'de ekonomik veriler sıkı para politikasının süreceği endişelerini artırırken endeksler negatif seyrini sürdürdü.
Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, kasımda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye geriledi.
Analistler, göstergelerin enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğine işaret ettiğini ancak ABD Merkez Bankası'nı (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını daha yüksek seviyelere çıkarmaktan caydırmak için yeterli olmadığını belirtti.