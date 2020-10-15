  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:03:05 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,14 azalışla 28.189,44 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,26 düşüşle 3.444,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,61 azalışla 11.578,73 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası İngiltere, Almanya ve Fransa'nın tedbirleri sıkılaştırması ve ABD'de ekonomik destek paketinin açmaza girmesi etkili oldu.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında "ikinci dalga" tehlikesi karşısında İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya da yeniden tedbirleri sıkılaştırdı.

ABD'de Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik gündemdeki yerini korurken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir televizyon programında, destek paketinde anlaşma sağlanana kadar müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

Trump yönetiminin ekonomik destek paketinden vazgeçmediğini belirten Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bugün tekrar görüşeceklerini bildirdi.

Mnuchin, konuya ilişkin dün yaptığı değerlendirmede ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşma sağlanmasının zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala uzlaşıdan çok uzak olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ekim ile biten haftada 898 bine yükselerek beklenmedik bir şekilde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi ise ekimde 10,5 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Siyaset

Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin oy oranını açıkladı.
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay