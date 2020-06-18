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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:42:45 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, beklenenden yüksek gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularının ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,77 azalışla 25.918,93 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,41 düşüşle 3.100,58 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 9.904,08 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ve piyasa beklentisinin üzerinde gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Haziran ile biten haftada 1 milyon 508 bine geriledi. Önceki haftalara kıyasla düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

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