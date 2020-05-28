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Ekonomi

New York borsası açılışta karışık seyretti

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:28:00 -
New York borsası açılışta karışık seyretti

Açılışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,42 artışla 25.655,70 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 3.043,39 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.408,01 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki karışık seyirde, ABD ile Çin arasındaki gerilim ile ülkede bugün açıklanan ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak beklentinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

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