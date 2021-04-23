  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya New York Belediyesi petrol devlerine savaş açtı
Dünya

New York Belediyesi petrol devlerine savaş açtı

New York Belediyesi; BP, Chevron Corp, ConocoPhillips, Exxon ve Shell aleyhine aldatıcı reklam yaptıkları gerekçesiyle dava açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 02:55:00 -
New York Belediyesi petrol devlerine savaş açtı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Şirket Danışmanı James E. Johnson, New York Şehri Tüketicinin Korunması Yasasını gerçek olmayan ilan ve tanıtım çalışmalarıyla ihlal ettiği için Exxon, Shell, BP ve Amerikan Petrol Enstitüsü aleyhine dava açtığını bildirdi.

New York Belediyesinin internet sayfasından yapılan duyuruda, söz konusu petrol şirketleri için "Yakıtlarının daha temiz ve emisyon azaltıcı olduğu doğrultusunda gerçek dışı beyanlarla tüketicileri sistematik ve kasıtlı olarak yanlış yönlendiriyorlar." şeklinde suçlayıcı ifadeler yer aldı.

Duyuruda, Blasio'nun, "Çocuklarımız iklim değişikliğinden uzak bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Onlara umut vermek ve iklim değişikliğini yoluna sokmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Büyük şirketlere mesajım: Mahkemede görüşmek üzere." sözlerine de yer verildi.

Davanın, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde açıldığı belirtilirken, dava dosyasında sanıkların, satışa sunduğu ürünlerin çevreye zarar vermeyeceği yönünde ikna edecek şekilde yanıltıcı promosyon yapmaları, küresel ısınmaya karşı kendilerini kurumsal liderler olarak tanıtmaları gerekçe olarak sunuldu.

Nisan başına, New York Belediyesinin BP, Chevron Corp, ConocoPhillips, Exxon ve Shell aleyhine açtığı bir başka dava Federal Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li emekli albaydan flaş sözler! ABD'nin hata yaptığını kabul etti
Dünya

ABD'li emekli albaydan flaş sözler! ABD'nin hata yaptığını kabul etti

ABD'li emekli albay Richard Outzen, ABD'nin Suriye politikasında önemli hatalar yaptığını itiraf etti.
Dünyayı şoke eden açıklama: Savunma sistemimiz füzeleri durduramadı
Dünya

Dünyayı şoke eden açıklama: Savunma sistemimiz füzeleri durduramadı

Suriye'den gelen füzenin durdurulamadığını kabul eden İsrailli yetkililerden çarpıcı itiraflar geldi.
Fatih Erbakan’dan flaş açıklama: Erdoğan'ı o sözünü sonuna kadar destekliyoruz
Siyaset

Fatih Erbakan’dan flaş açıklama: Erdoğan'ı o sözünü sonuna kadar destekliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs meselesine dair tutumuna destek verdiklerini duyurd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay