New York Belediye Başkanı'na Türkiye soruşturması!

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın 2021 seçim kampanyasında Türkiye'den yasa dışı bağış alıp almadığını soruşturuyor.

Kamu yolsuzluğu soruşturmasında federal ajanlar sabah erken saatlerde belediye başkanının baş bağış sorumlusu Brianna Suggs'ın Brooklyn'deki evine baskın düzenledi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre müfettişler, Brooklyn'de Türkiye ile bağlantılı bir inşaat şirketinin ve Washington D.C.'de küçük bir üniversitenin olası bağlantıları hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı.

Müfettişler ayrıca belediye başkanının seçim kampanyasının inşaat şirketinin çalışanlarına ve Türk yetkililere fayda sağlayıp sağlamadığını araştırdı.

Görevliler, üç iPhone ve iki dizüstü bilgisayarın yanı sıra "Eric Adams etiketli manila klasör", yedi "bağış kartı klasörü" ve diğer materyaller de dahil olmak diğer kanıtlara el koydu.

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İddianamede Adams’a yönelik bir suçlamanın yer almadığı belirtildi.

Belediye Başkanı Adams, baskın sonrası Washington, D.C.'de Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre üyeleriyle göçmen krizi hakkında konuşmayı planladığı birkaç toplantıyı iptal etti.

Gracie Mansion'da düzenlenen Dia de Muertos kutlamasına katılan Adams, kampanyasını savunarak "en yüksek etik standartlara" sahip olduğunu kaydetti.

Kolluk kuvveti yetkililerinin kendisiyle temasa geçmediğini belirten Adams, herhangi bir soruşturmada işbirliği yapma sözü verdi.

Adams, Washington'dan "sahada" olmak ve "bu soruşturmadaki" gelişmeleri takip etmek üzere döndüğünü söyledi.

NYT'nin haberine göre Adams, son olarak geçtiğimiz hafta Manhattan'da ev sahipliği yaptığı bayrak töreninde Türkiye ile olan bağlarıyla övündü.

Belediye Başkanı, burada New York tarihinde Türkiye'yi kendisi kadar sık ziyaret eden başka bir belediye başkanının muhtemelen olmadığını kaydetti.

2021'de New York Belediye Başkanlığına seçildikten sonra Anadolu Ajansına konuşan Eric Adams, "Ben hem burada hem yurt dışında Türk halkının dostuyum." dedi.

Adams, ''Türkiye'ye 5 ya da 6 kez, eyalet senatörü ve Brooklyn Belediye Başkanı olduğum zaman seyahat ettim ve bu tür seyahatlere devam etmeyi dört gözle bekliyorum. Üsküdar ve Brooklyn kardeş kentler ve favori kentlerimden biri olan İstanbul gibi birçok kentle kardeş şehir anlaşması yapmak istiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews