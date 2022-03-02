Nevzat Aydın kimdir, nereli kaç yaşında? Nevzat Aydın mesleği ne ne iş yayıyor?

Nevzat Aydın, 8 Mart 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu.Türk girişimci, melek yatırımcı ve mentor. Aydın, Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve eski CEO’sudur. Aydın, 2001 yılından bu yana ifa ettiği Yemeksepeti'nin CEO'luk görevinden 1 Kasım 2021 tarihinde ayrılmıştır.

Yemeksepeti kimin, sahibi kim?

2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en yüksek değerlemesi olan $589 milyon karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero bünyesine katıldı. 2 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nevzat Aydın, 2010-2012 tarihleri arası Dragon's Den programındaki yatırımcı/jürilerden biri olarak yer aldı. 2013 ve 2015 yıllarında ise Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi’nde birinci seçilen Nevzat Aydın, 2017'de ise American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü'ne layık görüldü. 178 ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı’nın Türkiye’deki ayağı olan GEN Türkiye, 2020 yılında Nevzat Aydın’ın yönetim kurulu başkanlığında kuruldu.

Nevzat Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Boğaziçi mezunlarına özel ABD üniversiteleri bursu aldı ve San Francisco Üniversitesi’nde İşletme, Ekonomi MBA programına başladı.

Nevzat Aydın, 21 yaşında hayata geçirdiği ilk girişimcilik projesinde, arkadaşlarıyla birlikte, 700 kişilik bir kafileyi en sevdiği grup olan U2’nun Yunanistan’ın Selanik şehrindeki konserine götürdü. Öğrencilik yıllarında kimi kurumsal şirketlerde stajyerlik yaptı. Bu tecrübe sonunda, kariyerine kurumsal hayatta devam etmek istemediğine karar verdi.

San Francisco’daki yüksek lisans eğitimi sırasında, Silikon Vadisi’ndeki start-up ortamını gözlemleme şansı yakaladı. Yemek siparişi modelleri özellikle ilgisini çekti ve Türk tüketicisine özel bir model geliştirerek, bu alanda bir girişim başlatma kararı aldı. MBA’ini bitirmesine 6 ay kala okulu yarıda bırakarak, Yemeksepeti’ni hayata geçirmek için İstanbul’a döndü.

Nevzat Aydın kiminle evlendi?

Nevzat Aydın eşi kim? Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Zeynep Zenel ile evliliğini Maldivler'de ada kapatarak gerçekleştirdi. Aydın'ın düğün için 5 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Üyelikleri

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı (2020)

TS Divan Kurulu

Sarıyer Spor Kulübü Derneği

Wtech Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üye (2019)

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi[

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Genç Girişimciler Yüksek Kurulu Üyesi

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Üyesi

TURYİD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Galata Business Angels Kurucu Üyesi

Trabzonspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı (2016-2017)

Trabzonspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2013)

Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi (2016)