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Ekonomi NEVÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

NEVÜ öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:33:00 -
NEVÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 12.11.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26., 24. ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvurularını istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurularını istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurularını istenen belgelerle birlikte  ilgili Fakülte Dekanlığına /Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  olmayıp,  eksik  belgeli  ya  da  başvuru  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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