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Gündem Nevşin Mengü'nün yapımcısı İBB itfaiyesindeki rüşvet sarmalını ifşa etti! 'Rüşvet vermeden ruhsat alamazsınız'
Gündem

Nevşin Mengü'nün yapımcısı İBB itfaiyesindeki rüşvet sarmalını ifşa etti! 'Rüşvet vermeden ruhsat alamazsınız'

Yeniakit Publisher
2024-04-05 19:29:00 - 2024-04-05 19:34:41
Nevşin Mengü'nün yapımcısı İBB itfaiyesindeki rüşvet sarmalını ifşa etti! 'Rüşvet vermeden ruhsat alamazsınız'

Ekrem İmamoğlu'nu övmelere doyamayan CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün yapımcısı gazeteci Cansu Şimşek, CHP eski Bayrampaşa ilçe başkanının daire başkanı olarak atandığı İBB itfaiyesindeki rüşvet sarmalını ifşa etti. Aynı zamanda işletmeci olan Şimşek, İBB itfaiyesinden rüşvet vermeden ruhsat alınamayacağını söyleyerek başından geçen CHP'nin adına 'utandıran' olayları anlattı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

CHP'li Beşiktaş'taki işletmelerin yüzde 85'i kaçak

İş yeri açma ruhsatının CHP'li Beşiktaş Belediyesi tarafından verildiği yürekleri yakan yangın olayını, muhalif isimler gündemlerine bile almadı.

Sayıştay'ın 2022 raporuna göre, Beşiktaş'ta yer alan 20 bin 135 iş yerinden 17 bin 228'inin ruhsatının olmaması, Beşiktaş'taki işletmelerin yüzde 85'inin kaçak olduğunu gösterirken; CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün yapımcısı Cansu Şimşek, İBB itfaiyesindeki rüşvet sarmalını ifşa etti.

"İBB adına denetime gelen itfaiyecilere rüşvet vermek zorunda kaldım"

29 kişinin hayatına mal olan faciaya ilişkin X hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Beşiktaş Belediyesi’nden birebir aynı ruhsata sahip bir esnaf ve gazeteci olarak kabaca kendi 'tecrübemi' anlatayım." diyerek yaşadığı skandal olayı şu şekilde anlattı:

Bahsi geçen, alkollü mekanların olmazsa olmazı, 'itfaiye raporu'nu almak için ayların sonunda pes edip İBB adına denetime gelen itfaiyecilere rüşvet vermek zorunda kaldım. İş öyle bir raddeye geldi ki, yanlarına başka memurları alıp alıp “bunun da imzası lazım” diye istedikçe istediler. Ortada hiçbir usulsüzlük yokken!"
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Artık canıma tak edip, asıl mesleğim aracılığıyla İBB’nin en tepesinde isimlerden birine mahcubiyetle ulaşınca, 3 ay beklediğim evrakı 2 saat içinde aldım. En kritik evrak tamamlanmıştı.

"Fahiş fiyatlı ramazan kolisi almak zorunda olduğum bilgisi paylaşıldı"

Ama bitmedi!

İşletme duvarlarında sıkça gördüğünüz, asıl ruhsatı belediyeden son ıslak imza ile teslim almaya gittiğimde -kimseden telefon, torpil vs ve herhangi bir eksik evrak olmadan- belirtilen bir adresten, onlarca adet, fahiş fiyatlı ramazan kolisi almak zorunda olduğum bilgisi paylaşıldı.

"CHPdeki arkadaşımı aradım 10 dakika sonra ruhsatı teslim aldım"

Sinir harbiyle CHP Genel Merkezi’ndeki üst düzey arkadaşımı aradım. 10 dakika sonra “benim konuyu yanlış anladığım” sitemiyle ruhsatı teslim aldım.

Yaşadıklarımın özeti bile değil aslında bu. Ancak Beşiktaş’taki her esnaf bilir ki, belediye işleri birer karadeliktir

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