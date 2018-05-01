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Nevşin Mengü'den olay 1 Mayıs paylaşımı!

CNN Türk ekranlarında gazetecilik dışında her şeyi yaptığı için kovulan Nevşin Mengü, bu kez fena saçmaladı.

01 Mayıs 2018 Salı 19:19
Nevşin Mengü'den olay 1 Mayıs paylaşımı!

İşi gücü Twitter hesabından hükümeti eleştirmek olan Nevşin Mengü, algı operasyonu yapmaya çalışırken fena saçmaladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hal böyleyken, Mengü, 1 Mayıs üzerinden OHAL rahatsızlığını belli edip algı operasyonu yaptı.

Mengü'nün, 'Ohal ile grev hakkının çalışanın elinden alındığı ülkede işçi bayramı!' ifadeleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.





Kaynak : Beyaz Gazete

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 19:19
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