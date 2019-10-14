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Nevşin Mengü'den bir rezalet daha! Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askeri hedef aldı

Türkiye ile Avrupa ülkeleri kapışmasında her daim bir kılıfını bulup Avrupalıların safında yer alan sözde gazeteci Nevşin Mengü, cephede kazandığı parayı eski eşine 'nafaka' olarak gönderen askeri hedef aldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 17:15
Nevşin Mengü'den bir rezalet daha! Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askeri hedef aldı

Gazetemiz Akit, Barış Pınarı Harekatı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan süresiz nafaka mağduru O.K'nin mağduruyetini "Cephede kazandığı parayı eski eşine veriyor" haberiyle duyurmuştu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nevşin Mengü, askerimizi hedef alarak süresiz nafaksayı savundu.

Alman Deutsche Welle çalışanı sözde gazeteci Nevşin Mengü, yaşadığı mağduriyeti “Bizler cephelerde vatanımızı korurken, bazı art niyetliler bizlerin alın terinin peşinden koşuyor” sözleriyle ifade eden O.K'yi sosyal medya hesabından hedef alarak Türk aile yapısını dinamitleyen süresiz nafakayı savundu.

Bir yandan vatan borcu, diğer yandan nafaka borcu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlattıkları Barış Pınarı Harekatı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan süresiz nafaka mağduru O.K, bir taraftan vatan borcu öderken, diğer taraftan ise 5 yıl önce boşandığı eşine nafaka borcu ödüyor. Gazetemiz Akit, O.K'nin yaşadığı mağduriyeti ise "Cephede kazandığı parayı eski eşine veriyor" ile okuyucularına duyurdu.

Nevşin Mengü ise Twitter hesabından yaptığımız haberi alıntılıyarak batı dayatması süresiz nafakayı şu ifadelerle savundu:

Kadın çalışmasın, evdeki görevlerini ihmal etmesin. doğursun, yemek yapsın vb, ama boşanınca da nafaka vermeyelim. e napsın bu kadınlar kardeşim taş mı yesin? madem nafaka vermek istemiyorsun, o zaman kadının eve kapanması için değil özgürleşmesi için mücadele vereceksin

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:15
  1. Nevşin Mengü
  2. Twitter
  3. Barış Pınarı Harekat
  4. süresiz nafaka

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