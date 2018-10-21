Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!

Gündeme gelmek için fırsat kollayan merkez medya eskisi Nevşin Mengü, sosyal medyada kullandığı ahlaksız ifadelerle seviyesini bir kez daha ortaya koydu.

Mengü, evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Necib Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu’nun tweetine yapılan bir yorumun ardından girdiği tartışmada, içinde bulunduğu çukuru gözler önüne serdi.

Tartışma, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun, Twitter hesabından, "Günaydın mutlu hafta sonlarıııııı yine ülkemde mükemmel bir güne uyandım, şöyle bir soru sordum kendime; kadın değil miyim la ben? Hayır çünkü acayip iyi araba kullanırım, park edemeyeceğim yer yoktur. Gözüm cetvel gibidir, hacim de hesaplarım gözümle hem de sevgiler" yazmasıyla başladı.

Hablemitoğlu'nun tweetine 'Elvan Albayrak' isimli bir Twitter kullanıcısının, "Nedir bu kadınlardaki 'ben herşeyi beceririm evelallah, erkekten farkım yok' kompleksi?.. @SinanCanan hocamızın kadın-erkek yaradılış farklarıyla ilgili ne anlattığını derinine anlamadan kavramadan, bilim ve fıtratı algılayamayan klasik ezik kadın psikolojisi yine dellendi!" cevabını vermesiyle Nevşin Mengü gollük pası önünde buldu.

Hablemitoğlu'nun, "Ezik mi? terbiyesiz ve hadsiz olmak da fıtrattan tabii yapacak bir şey yok. Hele hele toplumsal olguları, bilimi risalelerden ve #fetö sempatizanlarından kavramaya çalışınca çok normal... Öperim Elvanım seni..." diyerek karşılık vermesinin ardından, tartışma Nevşin Mengü'nün açtığı çukura indi.

Terbiyesizliğin bu kadarı pes dedirtti

Erketede bekleyen Mengü, Hablemitoğlu ile takipçisinin tartışmasına tam istediği kıvamda dahil olarak, "Kendi bilmiyor diye yok sanıyor" tweetini paylaştı.

Gündeme gelememekten iyice bunaldığı anlaşılan Mengü, kendisiyle ilgili olarak sosyal medya ve Ekşi Sözlük'te binlerce yorum yapan ve kendisi gibi ahlak sefaleti çeken düşükleri heyecanlandıran bir tweet daha attı.

Terbiyesiz olduğunu her platformda defalarca ortaya koyan Mengü, "Adam bilim pipiyle yapılır sanıyor herhalde" diye yazınca binlerce retweet ve beğeni aldı.