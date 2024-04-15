Nevşin Mengü, Şebnem Bursalı'ya sahip çıktı

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşınca tepki çeken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı konuşulmaya devam ediyor.

Eleştirilen Bursalı'ya destek Nevşin Mengü'den geldi.

Mengü yaptığı paylaşımda, "AK Parti'ye yakın ne kadar yazar yorumcu varsa Monaco'da ıstakoz yiyen Şebnem Bursalı'ya verip veriştiriyor. Bursalı'ya ceza kesilirse AKP temize çıkar yorumları havalarda uçuşuyor. Muhtemelen hem kadın olduğu hem de İslamcı kökenli olmadığı için. Şebnem Bursalı'ya vuran vurana da "gerçek Çukurambar sosyetesi"ne dil uzatmak yemiyor! anlaşılan." ifadelerini kullandı.