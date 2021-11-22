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Gündem Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı
Gündem

Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı

Nevşin Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:56:00 -
Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Üç doz Biontech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, hastalığı hafif geçirmediğini belirtti.

"Bendeki semptomu baş ağrısı oldu"

Mengü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" dedi.


İşte Nevşin Mengü'nün o paylaşımı;

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