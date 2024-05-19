Nevşin Mengü faturayı Ekrem’e kesti

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Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gezilerine katılan gazetecileri hedef gösterip israf algısı yapan muhalifler tek tek dökülmeye başladı. “Halkın parasıyla gezi yapıyorlar” diyerek gazetecileri ahlaksızlıkla suçlayan, bağımsız olmadıklarını ileri sürüp, “Yandaş gazeteci” edebiyatına kalkışan solak kalemşörlerin kendileri CHP’lilerin uçaklarından inmemeye başladılar. Üstüne utanmadan, “Paramız olsa binmeyiz” diyerek masraflarını CHP’li belediye başkanlarına ödettiklerini ortaya koyuyorlar.

Yıllarca Almanların medya organı DW’de algı dolu haberlere imza atan ve operasyonel haber sitelerinde yazı karalayan Nevşin Mengü, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Roma gezisine katılan “gazeteciler” hakkında gündem olan bir itirafta bulundu. Masrafların İBB tarafından ödendiğini (dolayısıyla İstanbul halkının ödediğini) söyleyen Mengü, gelen eleştirilere skandal bir cevap verdi.

Mengü, “Herkes kendi parasını ödesin, derseniz, tahmin ediyorsunuz ki bizim kendi cebimizden böyle bir şey yapmamız, hangi siyasinin uçağına biniyorsak onun parasını biz ödeyelim, o bizim boyumuzu katbekat aşıyor. Ha ama sağ olun sizin destekleriniz sayesinde biz de tabii ki Reuters büyüklüğüne CNN International büyüklüğüne gelirsek hiç merak etmeyin… Ay önce ben öderim. Yani anlatabiliyor muyum? Hatta söz olmasın, onun uçağına bindi demesinler diye kendimiz uçak tutar gideriz. Yani mesele o değil. Fakat şu anda Türkiye'de o noktada değiliz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu geziye Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi isimler katılmış, toplam 45 gazeteci Roma’ya götürülmüş, geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konaklanmıştı.

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