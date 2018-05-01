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Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı, yine saçmaladı!

CNN Türk ekranlarında gazetecilik dışında her şeyi yaptığı için kovulan Nevşin Mengü, gündemle ilgili her zamanki gibi konuyla alakası bir mesaj paylaştı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:30
Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı, yine saçmaladı!

İşi gücü Twitter hesabından hükümeti eleştirmek olan Nevşin Mengü, algı operasyonu yapmaya çalışırken fena saçmaladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor... Bugünle ilgili kendince yorumda bulunan Mengü, 1 Mayıs üzerinden OHAL rahatsızlığını dile getirip algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Mengü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj, internet kullanıcılarının tepkisini çekti. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:30
  1. Nevşin Mengü
  2. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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