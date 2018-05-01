Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı, yine saçmaladı!

İşi gücü Twitter hesabından hükümeti eleştirmek olan Nevşin Mengü, algı operasyonu yapmaya çalışırken fena saçmaladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor... Bugünle ilgili kendince yorumda bulunan Mengü, 1 Mayıs üzerinden OHAL rahatsızlığını dile getirip algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Mengü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj, internet kullanıcılarının tepkisini çekti.